EVだけでなく内燃機関も導入アルファ・ロメオは2028年に、新型の『ジュリア』と『ステルヴィオ』をデビューさせる予定。ワイルドな最上位モデルとしてクアドリフォリオも導入し、ハイブリッドパワートレインを携えてBMW M3に対抗する見込みだ。【画像】エレガントでパッション溢れるアルファ・ロメオの上級モデル【ステルヴィオとジュリアを詳しく見る】全44枚新型ジュリアとステルヴィオは当初、今年EV専用モデルとして発売され