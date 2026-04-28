◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日朝７時５７分、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）ＪＲＡ海外馬券発売対象で、米３冠初戦の第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（日本時間５月３日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）に日本調教馬２頭が参戦する。ＵＡＥダービーの覇者ワンダーディーンを送り込む高柳大輔調教師（４８）＝栗東＝が、単独インタビューで歴史