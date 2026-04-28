大阪駅前のグランフロント大阪うめきた広場で開催されていた、視覚障がい者によるサッカー「ブラインドサッカー」のアジア選手権は、25日に最終日を迎え、男子日本代表は準優勝となった。「ダイセル ブラインドサッカーウィーク in うめきた」の一環として行われた「IBSAブラインドサッカーアジア選手権2026」。8か国が参加した男子の大会で、日本はグループリーグを3連勝すると、24日の準決勝でタイに2-0と勝利し、アジア選手権