仏俳優ジャン・レノ（77）が27日、作家デビュー作となる小説「エマ」（U―NEXT）のサイン本お渡し会を都内で開いた。オマーンへの派遣を命じられたフランス人女性エマが、現地で知り合った男性と国際問題に巻き込まれていくサスペンス。フランスで24年に出版され、約2年を経ての翻訳版刊行に「自分にとって大きなサプライズで誇らしい」と笑顔。約3年半ぶりの来日でファンと触れ合い、「感動して涙ぐんでくれる人もいて、僕も