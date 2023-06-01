米津玄師が、新曲「烏」を『2026 NHKサッカーテーマ』として書き下ろしたことが発表された。【画像】ほしい…！『米津玄師 ミニCDコレクション』全11種の商品カット同曲は、5月10日に放送されるNHK総合『サンデースポーツ』（後9：50〜）内で初公開となる。その後、NHKの各サッカー番組でオンエアされるほか、日本時間の6月12日に開幕する『FIFAワールドカップ2026』での放送でも使用される。■米津玄師 コメントNHK サッカー