鹿児島県鹿屋市で27日夕方、木造の建物などが全焼する火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 鹿屋警察署によりますと、27日午後6時すぎ、鹿屋市輝北町平房で、近くの住民から消防に火事の通報がありました。 火はおよそ２時間半後に消し止められましたが、木造平屋の建物1棟と隣接する牛舎、あわせておよそ140平方メートルが全焼しました。建物の焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 警察と消防は、遺