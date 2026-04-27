中野市出身でプロ野球横浜DeNAベイスターズの牧秀悟選手にアクシデントです。4月24日の試合で右足を負傷し、出場選手登録を抹消されました。復帰のめどは立っていません。本拠地・横浜スタジアムで行われた巨人との一戦。今季も打撃好調でチームの主軸を担う中野市出身の牧秀悟。その第2打席。サードへのゴロで1塁へ全力疾走。三塁内野安打となりましたが、右太もも裏を押さえ、痛みで顔をゆがめます。一塁到達