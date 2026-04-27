また新たな詐欺の手口が広まっています。県内各地で警察官をかたるうそ電話で自宅に逮捕状が郵送されてくる事案が発生しています。こちらがレターパックで実際に郵送されてきた逮捕状。名前や住所は正確に書かれていて一見普通の逮捕状のように見えますが、警察によると明らかに本物とは違うということです。たとえばこちらの文字に注目すると直ちにの漢字や裁判所の判という漢字が普通の表記とは異なっています。ほかにも普