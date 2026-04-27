尾道市では６年ぶりに観光潮干狩りが復活しました。 尾道市向島の浜辺に集まったのは約３００人の家族連れです。「はいどうぞ」スコップを手に砂の中にいるアサリを探します。 春の風物詩だったこの光景、人手不足やコロナ禍もあり６年前を最後に休止していました。それでも・・・ 向島町漁業協同組合 高橋浩幸組合長「時期尚早とも考えたのですが、経験している先輩方の高齢化と事業がとまってしまっている組合の衰退化、そ