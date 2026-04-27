チャット占いアプリを提供する株式会社リスミィ（ https://lismi.jp/ ）は２７日、多様化する現代の結婚観の実態を把握するため、全国の２０〜５９歳の男女８１１人を対象に実施したアンケート結果を公表した。本調査では、結婚にこだわらず自分の時間を重視する層の存在と、彼らが希望するパートナーとの距離感が見えてきた。Ｑ１人生において結婚は必要と思うか「絶対に必要だと思う」は１７.８%、「どちらかといえば必