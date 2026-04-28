Image: fadfebrian / Shutterstock.com AI時代到来。テック企業は、AIのさらなる成長に日々尽力しています。AIに欠かせないのは、あってもあっても足りない電力。そして、AIモデルが学習するための人が産み出すリアルなデータです。このデータを巡っては、不正使用だ、同意していないと度々問題になり、裁判にまで発展するケースもあります。自社のSNSを持つ企業はAIトレーニングデータの収