熊野本宮大社で必勝を祈願した日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長＝27日午前、和歌山県田辺市6月開幕のサッカーワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会を前に、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長（68）が27日、和歌山県田辺市の世界遺産・熊野本宮大社を参拝、日本代表チームの必勝を祈願した。山本氏は「いよいよ世界の頂点を目指す時」と意気込んだ。神門前に大社が設けた応援メッセージボードに「最高の景色に挑む」