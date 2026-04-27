クリエイティブガールグループ・Ettoneの3rd Digital Single「トワイライト」は、夕方5時の防災チャイムや夕焼け小焼けをモチーフに、子どもの頃の記憶と今の感情をつなぎ直す一曲だ。制作には、ビートボックスを活かしたボーカルが特徴的な”ヒューマンビートシンガー”のYAMORI、プロデューサーのALYSAに加え、Ettoneからanriとshionが参加。ノスタルジーをなぞるのではなく、揺らぎのあるビート、人の声、そして”今”を生きる