ＮＰＢ（日本野球機構）は２７日、現役若手プロ野球選手への「セカンドキャリアに関するアンケート」結果を発表した。昨年１０月に実施された「みやざきフェニックス・リーグ」に参加した１２球団２７０人を対象に実施したもので、平均年齢は２３・１歳で、在籍年数平均３・３年。引退後の生活に不安を感じている選手は１１６人（４３．０％）で、不安の要素については「収入面」８８人（７５．９％）・「進路」８２人（７０