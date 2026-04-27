日東電工 [東証Ｐ] が4月27日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比2.7％減の1334億円になったが、27年3月期は前期比5.6％増の1410億円に伸びを見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の64円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比2.6％減の277