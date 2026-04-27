女優の石田ゆり子（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。憧れの人物像について伝えた。石田は「芍薬。シャクヤク。ピオニー」と書き出し、「立てば芍薬座れば牡丹歩く姿は百合の花という言葉があるように芍薬ってほんとうに美しい貴婦人のような花です」とつづった。そして「私の顔くらいある大輪の芍薬」と続け、淡いピンクのシャクヤクを手にした写真をアップ。「あぁ花のようなひとに憧れる」と打ち明けた。