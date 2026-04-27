パルマが後場急伸している。午後２時ごろ、郵便局施設を活用したセルフストレージ事業の展開について、日本郵政グループの日本郵便と合意したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 パルマは２０１８年に日本郵政キャピタルと資本提携し、郵便局施設内の遊休スペースをセルフストレージとして再活用する取り組みを推進しており、今回の取り組みはその連携を深化させるもの。今回の合意