ニッポンハム「シャウエッセン」の公式「X」アカウントが4月27日、ベーコンのように使える「シャウスライス」を紹介しています。【画像】え…本当に売ってるんだ…コチラがベーコンみたいな「シャウエッセン」です！エイプリルフールじゃない…驚きの「シャウスライス」公式アカウントは、「シャウエッセンをベーコンみたいに使えたらなぁ…って一度でも思ったことがある人に朗報です！」とコメント。ベーコンのようにスライ