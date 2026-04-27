稲垣吾郎がパーソナリティを務めるラジオ『THE TRAD』（TOKYO FM）4月21日放送回に狩野英孝がゲストとして出演。“イケメンナルシストキャラ”として似て非なる魅力を持つふたりの、相性の良さをあらためて感じさせる爆笑のオンエアとなった。 （関連：【画像あり】稲垣吾郎＆草磲剛＆香取慎吾「努力して『紅白』を目指したい」） 「どうも！ラーメン、つけ麺、僕イケメン！」とおなじみのフレー