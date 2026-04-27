・ＮＹダウ４９２３０．７１（－７９．６１） 高値４９３９３．３４ 安値４９０８５．７５ ・Ｓ＆Ｐ５００７１６５．０８（＋５６．６８） ・ナスダック総合指数２４８３６．５９（＋３９８．０９） 出所：MINKABU PRESS