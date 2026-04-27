華々しく成功しているのに、会って話してみるとどことなく浅い印象を与える人が、あなたの身の回りにいないだろうか。そんな人に決定的に足りていないものを、資本の観点から解説する。※本稿は、データ分析・活用コンサルタントの佐藤舞『あっという間にお金はなくなるから』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。「なぜか薄っぺらい人」に足りていないものとはSNSでフォロワーが多い。年収も高い。華やかな仕事歴があ