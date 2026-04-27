＜天気＞東日本は雨になるでしょう。東海はお昼ごろまで雨になりそうです。関東は午前中は雨が強まるところがあり、夕方前までは雨が続くでしょう。山火事が発生している岩手の大槌町付近も午後は雨が降りそうです。27日朝、大きな地震があった北海道は晴れるでしょう。西日本は天気が回復して、九州や中国・四国は晴れ、近畿は午後から晴れそうです。＜日中の気温＞雨になる関東など東日本は、日中は気温が上がらないでしょう。最