主演・高橋一生、ヒロイン・中村アンの社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。【写真】中村アン撮り下ろし＆ドラマオフショット（全17枚）4月14日（火）より放送スタートした今作は、転生により人格も立場もまったく異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す“再生＝リボーン”の物語を紡いでいくドラマだ。高橋演じる根尾光誠は、新興IT企業「NEOXIS」創