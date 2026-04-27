今年1月にTBSを退社しフリーアナウンサーに転身した良原安美さん（30）が2026年4月21日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つショートパンツとブーツを合わせたコーデを披露した。「最高の思い出」良原さんは、「10代の頃聴いていた曲ってどうしてこう、胸がぎゅっとするのでしょうか」といい、ノースリーブのトップスと白ショーパンを合わせた着こなしや黒パーカー姿など、世界最大級の音楽フェス「Coachella」に参戦し