◇「豊臣兄弟！」明智光秀役・要潤インタビュー（上）俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は26日、第16回「覚悟の比叡山」が放送され、織田信長による「延暦寺焼き討ち」（1571年・元亀2年）が描かれた。知将・明智光秀役を好演し、存在感を示している俳優の要潤（45）に撮影の舞台裏を聞いた。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジ