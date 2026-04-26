Image: Free Spirit company limited こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。旅行の回数を重ねるほど、スーツケース選びの難しさを痛感します。泊数に合うものを選ぼうとすると複数台が必要になり、1台に絞ろうとすると大きすぎたり・小さすぎたり……。そんな繰り返しからの不満を、設計の工夫で解消してくれそうな製品が「TRIPLUS」です。現在プロジ