吉本新喜劇の金原早苗（39）が26日、自身のインスタグラムを更新し、ボディコンテスト大会で優勝したことを報告した。【写真】ボディコンテスト大会優勝を報告した吉本新喜劇・金原早苗金原は「大好きな沖縄でマッスルゲートに出場！」し、「ウーマンズレギンス163cm超級」優勝に加え、新ジャンル「ビーチビキニ163cm超級」で、「念願の念願の初代王者になりました」と伝え、「ほんとーにほんとーにわたしはまわりの皆さんのサ