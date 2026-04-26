歌手で俳優の及川光博（５６）が２５日に千葉県内で「３０周年☆ワンマンショーツアー２０２６『ＴＡＫＥＩＴＲＯＳＹ！』」の千葉公演を開催した。５６歳とは思えない若さと美肌で、もはや年齢不詳の領域に。体重計ではかった肉体年齢を「４０歳」と明かし、デビュー３０周年に「毎年毎年忙しくて、アルバイト生活に戻らなかったのがうれしい」と語った。