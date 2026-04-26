2026年4月23日、台湾メディアのETtoday新聞雲は、日本のホテルの水道水をそのまま飲めるのかについて、あるネットユーザーの投稿をきっかけに議論が広がっていると報じた。記事は、このユーザーがSNSのThreadsで「日本のホテルの水道水はそのまま飲めると以前から知っていたが、実際に旅行した時に本当にそのまま飲んでいるのか気になった」と投稿したことを紹介した。そして、この投稿に対し他のユーザーから「日本の水道水は飲め