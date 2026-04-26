俳優の板谷由夏（50）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。草花で華やぐ自宅ガーデニングを披露した。【写真】「庭の植物たちの勢いに、パワーをもらいます」草花で華やぐガーデニング披露の板谷由夏板谷は「初夏の匂い 庭の植物たちの勢いに、パワーをもらいます」とつづり、複数枚の写真をアップ。草木はイキイキとしたグリーンで、白やピンク、黄色のかわいらしい花々も咲いている。写真からは、手入れの行き届い