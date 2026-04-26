テレ東では、毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「オクニョ 運命の女（ひと）」（主演：チン・セヨン 全51話）を放送中！【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」【STORY】時は16世紀半ば・朝鮮王朝。監獄＝典獄署（チョノクソ）で生まれ、獄吏に育てられた少女オクニョ（チン・セヨン 少女期：チョン・ダビン）は、囚人たちから法律、武術、医術、兵法とあらゆる知識を授けられ、桁外れの