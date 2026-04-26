学校で学ぶ歴史は、偉人たちの輝かしい功績や「すごい」エピソードが中心です。しかし実際には、思わず目を疑うような「やばい」行動や、人間味あふれる一面も数多く記録されています。本記事では、『東大教授がおしえる 超！やばい日本史』より、徳川家康にまつわる「食い逃げ事件」のエピソードを抜粋して紹介します。『豊臣兄弟！』で注目が集まるいま、ドラマでは描かれない家康の「意外すぎる一面」を見ていきましょう。食い