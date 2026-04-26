◇パ・リーグソフトバンク0―5ロッテ（2026年4月25日熊本）ソフトバンクは年に一度の熊本開催だった25日のロッテ戦で0―5と、今季初の零敗を喫した。「4番・DH」で出場した柳田悠岐外野手（37）は初回に右翼外野席上段への大飛球を放ったが、風に押され“幻の先制弾”に。安定感抜群だった上沢直之投手（32）が6回6安打5失点の乱調で今季初黒星を喫し、小久保監督就任3年目で初めて4カード連続で初戦を落とした。手応え