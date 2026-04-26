◇春季高校野球神奈川県大会準々決勝横浜3―0桐蔭学園（2026年4月25日サーティーフォー保土ケ谷）今秋ドラフト1位候補に挙がる横浜の最速154キロ右腕、織田翔希（3年）が公式戦では昨夏甲子園の津田学園（三重）との3回戦以来の完封で4強へ導いた。最速149キロの直球を軸に5安打に抑えて10奪三振。視察に訪れた楽天、DeNA、ドジャースなど日米5球団のスカウトの前で好投し「全く疲れは感じなかった」と晴れやかな表情を見