ブンデスリーガ 25/26の第31節 ハイデンハイムとザンクトパウリの試合が、4月25日22:30にフォイト・アレーナにて行われた。 ハイデンハイムはブドゥ・ジブジバーゼ（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）、エレン・ディンクチ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、アンドレアス・ホウントンジ（FW）らが