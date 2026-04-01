ブンデスリーガ 25/26の第31節 ハイデンハイムとザンクトパウリの試合が、4月25日22:30にフォイト・アレーナにて行われた。

ハイデンハイムはブドゥ・ジブジバーゼ（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）、エレン・ディンクチ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、アンドレアス・ホウントンジ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ザンクトパウリに所属する原 大智（FW）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の3分に試合が動く。ハイデンハイムのヤン・シェップナー（MF）のアシストからブドゥ・ジブジバーゼ（FW）がゴールを決めてハイデンハイムが先制。

ここで前半が終了。1-0とハイデンハイムがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ザンクトパウリは同時に2人を交代。藤田 譲瑠チマ（MF）、マティアス・ラスムーセン（FW）に代わりマルティン・カールス（FW）、エリック・スミス（DF）がピッチに入る。

56分、ハイデンハイムが選手交代を行う。アドリアン・ベック（MF）からルカ・ケルバー（MF）に交代した。

64分、ザンクトパウリは同時に2人を交代。マノリス・サリアカス（DF）、アンドレアス・ホウントンジ（FW）に代わりラース・リツカ（DF）、アブドゥリー・シーセイ（FW）がピッチに入る。

82分ハイデンハイムに貴重な追加点が入る。ディアント・ラマイ（GK）のアシストからエレン・ディンクチ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ハイデンハイムが2-0で勝利した。

なお、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）は先発し46分までプレーした。安藤 智哉（DF）はフル出場した。原 大智（FW）は出場しなかった。

2026-04-26 00:30:32 更新