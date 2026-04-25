ミュージカル界の新スターとして称賛される実力派俳優・柿澤勇人さんが北海道を訪れます。祖父は人間国宝、超難関の劇団四季に合格など順風満帆に見える俳優人生の裏には、突然の退団や、巨匠・蜷川幸雄氏に打ちのめされた知られざる苦悩がありました。圧倒的な実力を誇る彼の原点とは。少年時代にサマースクールで訪れた思い出の地・北海道の由仁町でその魅力の真髄を追います。