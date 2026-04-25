◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２―２広島＝延長１２回引き分け＝（２５日・甲子園）

阪神・梅野隆太郎捕手が、９回から今季初めて１軍の試合に出場した。梅野の名前がコールされると、会場は大歓声に包まれ「（歓声は）もちろん聞こえていました。選手として、この舞台で戦えるというのは幸せなこと。あとは結果で恩返しできるように」と、晴れやかな表情だった。

９回２死三塁で守護神・岩崎が、モンテロに投手強襲の内野安打を浴びて同点に追いつかれたが、その後はゼロを並べた。１２回には工藤がマウンドに上がり、１安打無失点で守り切った。粘り強いリードで投手陣を引っ張り、「追い越されなかったですし、工藤も最後まで頑張ってくれた。次は勝って喜べるように、負けないようにバッテリーで粘り強くやることが大切」と、力説した。

延長１０回１死の今季初打席は、森浦の高めのチェンジアップをすくい上げて遊飛に。延長１２回１死一、二塁の２打席目は、斉藤汰の８球目で見逃し三振に倒れた。ここぞの場面で一打は出なかったが、「再出発という感じ。また明日からいい準備を」と意気込んだ。