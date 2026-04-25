ウエスギの、世界初真空管式OTL(出力トランスレス)ヘッドフォンアンプ「TAP-101HP」 フジヤエービック主催「春のヘッドフォン祭 2026」が25日、ステーションコンファレンス東京で開催。ここではウエスギ、Brise Audio、finalなどのブースをレポートする。 ウエスギ スピーカー用の真空管アンプで知られる上杉研究所が、ヘッドフォン祭に初登場した。 基板アッシー済み真空