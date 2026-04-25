[4.25 練習試合 U-17日本代表 3-1 日本大 JFA夢フィールド]AFC U17アジア杯に臨むU-17日本代表が25日、日本大と練習試合を行い、3-1で勝利した。MF北原槙(FC東京)が2ゴールの大活躍。1試合目の国際武道大戦(○5-0)に続く2連勝で、勢いをつけて日本を出発し、事前キャンプ地のエジプトに向かう。26日の出発を前に組まれた国内合宿最後の練習試合。U17アジア杯メンバーは2チームに分かれて大学生との2試合を行い、第2試合は日本