◆マリーゴールド「ＭａｒｉｇｏｌｄＳｐｒｉｎｇＶｉｃｔｏｒｙＳｅｒｉｅｓ２０２６」（２５日、後楽園ホール）マリーゴールドは２５日、後楽園ホールで「ＭａｒｉｇｏｌｄＳｐｒｉｎｇＶｉｃｔｏｒｙＳｅｒｉｅｓ２０２６」を開催した。セミファイナルのＢＥＷ女子選手権試合で王者・エンジェル・ヘイズに“スーパールーキー”山岡聖怜が挑戦した。昨年１・３大田区総合体育館大会でデビューした山岡はデビュ