エベレストのルートを塞ぐ氷河/Gelje Sherpa（CNN）世界最高峰エベレストのベースキャンプ。標高5300メートルを超える地点に、シェルパを含む数百人の登山者が集結している。春の登山シーズンの幕開けとともに山頂を目指す登山者たちだが、一つ問題が浮上している。巨大なセラック（氷河の塊）が山頂までのルートを塞いでいるのだ。現状、登山者たちはセラックが徐々に崩落して道が開けるのを待つしかない状況に陥っている。「アイ