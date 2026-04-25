2000件以上の前立腺肥大の手術を手掛けてきた神楽岡泌尿器科院長の渋谷秋彦と、順天堂医院の井手久満特任教授が提唱する「生涯現役の前立腺」を保つための習慣とは。前編を読む『ダメな「おしっこの仕方」が招く悲劇…「しぼり出す」のは間違いだった』前立腺を守るために両名医の知見から導き出された「生涯現役」のための習慣を見ていこう。まずは、「座りっぱなし」を徹底的に排除することだ。「座ることで前立腺付近が圧迫され