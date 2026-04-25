きょう25日にスタートする日本テレビ系新報道番組『追跡取材 news LOG』(毎週土曜22:00〜)で、NHK退職後初仕事に臨むフリーアナウンサーの和久田麻由子が、コメントを寄せた。NHKで15年にわたりニュースや『紅白歌合戦』などを担当してきた和久田は、退職理由について、育児をする中で「家族と過ごす時間と仕事とのバランス」を考えるようになったと告白。新番組では“取材のプロセス”まで見せる新たな報道に挑む。和久田麻由子―