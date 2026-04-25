651系電車とは？JR常磐線で、かつて特急「スーパーひたち」に使われていた651系電車の塗装を模した車両が登場し、2026年4月11日に営業運転を開始しました。これは、常磐線の特急「ひたち」「ときわ」に使われているE657系電車を塗り替えたものです。ふくしまDC（デスティネーションキャンペーン）特別企画の一環として「651系電車オマージュカラー」として運行されています。【元祖タキシードボディ】ありし日の651系を見る（写