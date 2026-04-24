東京女子プロレス２４日の新宿フェイス大会でインターナショナルプリンセス王者・鈴芽（２７）が次期挑戦者の風城ハル（１８）から前哨戦でピンフォール勝ちを収めた。５月４日の後楽園ホール大会でのＶ２戦を控える鈴芽は、この日遠藤有栖と組んで風城、荒井優希組と激突。４日大会では遠藤がプリンセス・オブ・プリンセス王者の荒井への挑戦を控えているため、Ｗ前哨戦の様相を呈した。鈴芽が風城と激しくやり合えば、遠藤