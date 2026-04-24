実家の両親やきょうだい家族と定期的に食事会をしている。そんなママから、弟さんのお嫁さん、つまり義妹についてママスタコミュニティに相談がありました。『3〜4ヶ月に1度、実家の両親がうちの家族4人と弟夫婦（子どもはいない）を誘って外食をする。みんなに食べたい料理を聞いて、父がお店を予約してくれるけれど、弟夫婦はたまにしかこない。つい先日もこなかったから、ご飯を食べるはずの料金分が欲しいと弟嫁が請求して、父