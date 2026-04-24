＜義妹…図々しい＞食事会に不参加なのに「食事代分のお金ください」！？なぜか父は3万円を振り込み…
実家の両親やきょうだい家族と定期的に食事会をしている。そんなママから、弟さんのお嫁さん、つまり義妹についてママスタコミュニティに相談がありました。
『3〜4ヶ月に1度、実家の両親がうちの家族4人と弟夫婦（子どもはいない）を誘って外食をする。みんなに食べたい料理を聞いて、父がお店を予約してくれるけれど、弟夫婦はたまにしかこない。つい先日もこなかったから、ご飯を食べるはずの料金分が欲しいと弟嫁が請求して、父が3万円を振り込んだ。欠席したらお金よこせというのは図々しくない？ 義妹が請求したことは、弟は知らなかった』
欠席なのに3万円もらうの！？義妹が図々しすぎる！
『いくら何でも図々しくない？ 食事会に出席する回数が、弟夫婦のほうが少ないのかもしれないけれど、食事にこないくせに代金よこせって……。普通に引くね』
『いやいや、ありえないよ。図々しいなんてもんじゃない。義理家族との集まりがストレスになる人もいるし参加を辞退するのは自由だけれど、食べていない食事代の請求なんて聞いたことがない』
食事をしていないのでその分のお金を請求する義妹に対しては、図々しいという意見が寄せられています。投稿者さん家族とのバランスを考えると、自分たちのほうが参加しないことが多いし……という気持ちもあるのかもしれませんが、それにしても参加しないからお金をくださいというのは、ママたちもあまり経験したことがない話なのでしょう。呆れてしまう行動と思われても仕方ないようです。
義妹はなぜお金を要求した？
『自分たちは参加しなかったから、お義姉さんたちだけ「ずるい」って感覚なんだろうな。お義姉さんたちは4人分、私たちは2人分。お姉さんたちと同じ分だけ私たちにも振込んでと言いそう』
『投稿者さんたちにだけご馳走してずるい。それと同等の金額をちょうだいということなんだろうけれど、それを主張するなら参加したらいいだけ』
義妹がお父さんにお金を要求したのは、投稿者さんたちだけ美味しいものを食べたのは「ずるい」という気持ちがあったからではないでしょうか。何か予定があって不参加になったのでしょうけれど、「私たちは食べていないのだから、その分をお金でください」ということなのでしょう。また投稿者さん家族は4人、義妹は夫婦のみですから人数にも違いがあります。自分たちが損をしているようで、それが悔しいのかもしれませんね。
もし反撃するとしたら何て言う？
『パートも休んだら時給は出ませんよ？ 結婚式もご祝儀なく欠席したらお返しはありませんよ？ と言ってやりたいね』
『逆にキャンセル代を出してと言ってあげて』
投稿者さんが義妹に反撃をするとしたら、仕事を休めば給料が発生しないこともあり、お祝い事でご祝儀を出さないならばお返しもないと言うのもよさそう。義妹は自分たちの都合での欠席だったのですから、食事はなし、そしてお金ももらえないのが一般的とママたちは考えています。むしろキャンセルをしたら、キャンセル料を支払うこともありますから、場合によっては義妹がお父さんにお金を支払うことになっていたのではないでしょうか。
非常に恥ずかしい行為。弟がしっかり言わないと！
『弟にもお金の請求のことを話して、恥ずかしいことさせるなと釘を刺したほうがいいよ。ほかでやったら一気に周りから人がいなくなるような話だよ』
今回義妹がしたことは、弟さんは知らなかったそうです。義妹が独断でしたことのようですが、今後同じことを起こさないようにした注意したほうがよいでしょう。そのためには旦那さんである弟さんが、義妹にきちんと話すことが大切になりそうですね。義妹は当然のこととして請求したのでしょうが、それはほかの人からすれば疑問を感じてしまうこと。弟さんが厳しく伝えることで、義妹がほかの人から嫌われてしまうのを防ぐこともできそうです。
3万円を振り込んだお父さんも心配
『そんながめつい嫁もなしだけれど、父親もなんで振り込むんだろう。先に自分の息子に確認しないのも謎』
投稿者さんのお父さんは、息子のお嫁さんからの要求を飲んで3万円を支払いました。お父さんも、なぜ支払わなければならない？ と疑問に思わなかったのでしょうか。もしくは息子さんに聞くなど、支払う前にすることはあったはず。きちんと確認をしないまま要求に応じてしまったのは、お父さんが事態をややこしくしたと思われても仕方ないかもしれません。お父さんには、お金に関することは家族に相談をしてから決断するようにと伝えておきたいですね。もし今後同じようなことあったり、お金に関するトラブルが起きたりしたら、必ず相談するように投稿者さんからお父さんに話しておくとよさそうです。