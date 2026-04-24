ボートレース平和島の「BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯」が24日に開幕した。初日動きが光っていた一人が、初のA（2）級昇級が懸かる石原光（30＝静岡）だ。2号艇で臨んだ前半の1Rは2コースからコンマ19の5番手スタート。1マークは4カドの井上一輝に捲られたが、しぶとく差してバックは3番手で浮上した。だが、2マークで乙津康志に内を突かれて3着競りになり、競り負けて4着に終わった。後半は8R3号艇で登場。3コ