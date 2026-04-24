[4.24 J1百年構想リーグ EAST第12節](味スタ)※19:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[FC東京]先発GK 81 キム・スンギュDF 2 室屋成DF 17 稲村隼翔DF 24 アレクサンダー・ショルツDF 42 橋本健人MF 16 佐藤恵允MF 18 橋本拳人MF 22 遠藤渓太MF 27 常盤亨太FW 9 マルセロ・ヒアンFW 23 佐藤龍之介控えGK 1 田中颯DF 3 森重真人DF 15 大森理生MF 8 高宇洋MF 10 東慶悟MF 71 山田楓喜FW 28 野澤零温FW 39 仲川輝人FW 55 尾谷デ